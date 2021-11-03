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В Киеве завершилась акция протеста противников вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба полиции.

Правонарушения не зафиксированы, отметили в главке.

Полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории столицы.

Напомним, сегодня в центральной части Киева проводилась акция с массовым участием граждан. Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной вакцинации и права людей.
ForUm

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