В Киеве завершилась акция протеста противников вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба полиции.
Правонарушения не зафиксированы, отметили в главке.
Полицейские продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории столицы.
Напомним, сегодня в центральной части Киева проводилась акция с массовым участием граждан. Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной вакцинации и права людей.
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