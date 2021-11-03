Первый заместитель главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и пока еще действующий вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.

«В Трехсторонней контактной группе я думаю, что, вероятно, уже не буду принимать участия в качестве члена делегации. Есть глава делегации – Леонид Кравчук и заместитель главы делегации Александр Мережко. Они будут продолжать. Однако принципиальное решение по формированию обновленного состава делегации принимает президент», – заявил Резников, отвечая на вопрос народного депутата на пленарном заседании в среду.

Ранее о том, что Резников может покинуть ТКГ, рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он также сообщил, что замещать Резникова пока будет заместитель главы делегации Александр Мережко.

Резников занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в ТКГ с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

Напомним, 1 ноября вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке.

Члены фракции «Слуга народа» делегируют народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции ВОТ вместо Алексея Резникова, которого планируют назначить министром обороны.