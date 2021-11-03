При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 23-летней жительнице Донецка сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, досудебным расследованием установлено, что в октябре 2021 года подозреваемая, получив задание от представителя НВФ «ДНР», приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками схрона с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки.

Кроме того, еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта, являющихся объектами террористической уязвимости.

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 227 тыс. грн.