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Мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, развернутый в Каховке Херсонской области в конце октября, заполнен уже на 50%, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«По состоянию на утро 3 ноября в нем оказывают помощь 60 больным. Загруженность койко-мест госпиталя составляет 50%», - говорится в сообщении.

За все время работы госпиталя кислородную поддержку получили уже 94 человека.

Напомним, мобильный госпиталь ГосЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

В общем, госпиталь позволяет усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19.

Также на месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.
ForUm

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