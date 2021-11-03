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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2024 больных коронавирусом. 69 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«2024 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 69 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6337 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 263 559», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 205 больных коронавирусом и 298 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1110 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 231 733 жителя столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 613, в Дарницком – 338 и в Святошинском районе – 204 случая», – отметил Кличко.

За сутки 2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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