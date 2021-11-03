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Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае 2021 года нанес смертельное ножевое ранение одному из шести парней, напавших на его дом.

Как сообщил адвокат Пекельного Андрей Федур, следствие установило, что ветеран действовал полностью правомерно и в рамках необходимой самообороны.

«Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку, а прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение из собранных доказательств. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей», - написал он.

Напомним, в начале мая на Тернопольщине боец АТО, защищая себя и мать, смертельно травмировал одного из шести нападающих.

24-летнему жителю села Глещава инкриминируют умышленное убийство при превышении необходимой обороны.

Парень, защищаясь от нападения шестерых выпивших сверстников, ножом травмировал одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.
ForUm

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