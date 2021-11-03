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Еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины, сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«С 03 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», - написал он.

 Расположение приборов:

 г. Херсон (4 прибора контроля «КАСКАД»)

  • ул. Нефтяников, 4 направление направления прибора ул. Адмирала Макарова
  • ул. Нефтяников, 13 направление направления прибора ул. Ивана Богуна
  • ул. Перекопская, 163 направление направления прибора ул. 28-й Армии
  • Бериславское шоссе, 46 направление прибора ул. Урожайная

г. Одесса (9 приборов контроля «КАСКАД»)

  • Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога
  • Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия
  • ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного
  • Николаевская дорога, 205 Направление направления прибора ул. Лиманная
  • просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана
  • Николаевская дорога, 287 Направление направления прибора Южная дорога
  • просп. Шевченко, 4-А направление направления прибора ул. Семинарская
  • просп. Добровольского, 123-А направление направления прибора ул. Генерала Бочарова
  • ул. Семена Палия, 25-А направление прибора Южная дорога

г. Хмельницкий (3 прибора контроля «КАСКАД»)

  • Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавский
  • ул. Каменецкая, 132 направление направления прибора ул. Житецкого
  • просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе

Запорожская область (2 прибора контроля «КАСКАД»)

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 направление направления прибора г. Мариуполь
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 направление направления прибора г. Донецк

Таком образом,  автоматически будут фиксировать правонарушения 236 приборов!

 
ForUm

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