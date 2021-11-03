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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Нацполицию и Службу безопасности Украины с требованием изъять с сайта «Миротворец» информацию о 13-летней жительнице оккупированной Луганщины Фаине Савенковой.

«В рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина во время мониторинга средств массовой информации обнаружено сообщение о факте внесения в списки неправительственной организации «Миротворец» и размещении на страницах ее сайта информации о малолетнем ребенке, проживающем на временно оккупированной территории Луганской области», - говорится в ее Telegram.

Миротворец, согласно официальным данным, занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка, а также публикует на своем сайте данные относительно лиц, которые, по мнению организации, представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Согласно требованиям статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка и Факультативного протокола к ней, Украина взяла на себя обязательство принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, затрагивающих вооруженный конфликт, в том числе предупреждения вербовки и использования детей.

Резолюция Совета Безопасности ООН № 2427 (2018) отмечает, что к детям, которые были завербованы в нарушение применимого международного права вооруженными силами и вооруженными группами и обвиняются в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться прежде всего как к жертвам нарушений международного права.

Статьей 10 Закона Украины «Об охране детства» закреплено, что разглашение или публикация любой информации о ребенке, которая может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается.

«В связи с этим обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта «Миротворец» информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт», - отметила омбудсмен.

Как отмечается на сайте, Савенкова принимает участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и называет себя писательницей, хотя на самом деле только «распространяет фейковую информацию о Донбассе». В частности, девочка заявляет о «постоянных обстрелах» со стороны Вооруженных сил Украины по оккупированному Луганску. Своим местожительством указывает «новороссию».
ForUm

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