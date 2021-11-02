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В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 188 человек;
  • летальных исходов – 700;
  • выздоровели – 12 639 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 955 693 человека;
  • выздоровели – 2 454 737 человек;
  • летальных исходов – 68 727;
  • проведено ПЦР-тестирование – 14 512 577.

С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 968 ​​898 прививок.

93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

 
ForUm

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