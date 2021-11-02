также в разделеЭкономика
Шмыгаль: Электроэнергия для промышленности в Украине существенно дешевле, чем в Европе
Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в карантин 5
Газпром отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу 7
Министр экономики подал в отставку 23
Украинская «дочка» Сбербанка сменит название 34
В Украине 10 млн га земли обрабатывается неофициально – это шестая часть страны 13
Украина и Турция надеются подписать ЗСТ в феврале 2022 18
Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину 78
Минэнерго планирует в ноябре импортировать 562 тысячи тонн угля 20
Шмыгаль обещает неизменную цену на газ для людей до конца отопительного сезона 13
НБУ аннулировал все лицензии страховой компании из-за отказа от проверки 20
СМИ: Украина разрешит импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в ноябре 186
АМКУ оштрафовал на 200 млн поставщиков продуктов питания в школы 16
В ФРГ сделали еще один шаг к сертификации «Северного потока - 2» 64
Завод «Большевик» продали на аукционе за 1,4 миллиарда 36
Правительство утвердило новый состав правления Укрзализныци 23
Шмыгаль рассказал, куда направят второй транш от ЕС 37
Посол: «Газовое» предложение Украины передали министерству экономики и энергетики ФРГ 48

Верховная Рада приняла в первом чтении в целом проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержали 273 народных депутата, сообщила пресс-служба парламента.

20 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2022 год и приняла его за основу, после чего парламент начал обсуждение отдельных поправок народных депутатов.

Доходы бюджета-2022 в поданном в Верховную Раду правительством законопроекте определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета-2021). Дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете-2021.

Проект госбюджета-2022, как и указано в Бюджетной декларации, построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года - 28,6-28,7 грн/$.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги