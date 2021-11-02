Верховная Рада приняла в первом чтении в целом проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержали 273 народных депутата, сообщила пресс-служба парламента.

20 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2022 год и приняла его за основу, после чего парламент начал обсуждение отдельных поправок народных депутатов.

Доходы бюджета-2022 в поданном в Верховную Раду правительством законопроекте определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета-2021). Дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете-2021.

Проект госбюджета-2022, как и указано в Бюджетной декларации, построен на прогнозе роста номинального ВВП до 5,368 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года - 28,6-28,7 грн/$.