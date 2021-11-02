Сегодня метро и ряд маршрутов наземного общественного транспорта будут работать на час дольше в связи с футболом.

Как сообщает КП «Киевский метрополитен», в ночь со 2 на 3 ноября, в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами «Динамо» (Киев) и «Барселона» (Барселона, Испания), работа метрополитена будет продлена на 1 час.

Кроме того, возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и после окончания игры станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

КП «Киевпасстранс» сообщает, что будет продлена работа маршрутов наземного общественного транспорта:

– троллейбусных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

– трамвайных – №№ 1-К, 8-К, 28;

– автобусных в режиме маршрутного такси: №№ 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Обращаем внимание, что с 1 ноября в Киеве запрещена перевозка пассажиров общественным транспортом, в том числе метрополитеном (кроме лиц до 18 лет) без негативного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или желтого или зеленого COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни.

Также напоминаем правила, по которым проходят футбольные матчи в «красной» зоне. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1236 от 9 декабря 2020 года, проведение массовых мероприятий в «красной» зоне разрешается при наличии у всех участников мероприятия «зеленого» COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или документа об выздоровлении.