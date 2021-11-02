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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1738 больных коронавирусом. 60 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1738 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 60 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6268 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 261 535», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 211 больных коронавирусом и 371 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 1157 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 230 623 жителя столицы. «Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 569, в Дарницком – 262, и в Святошинском районе – 254 случая», – отметил Кличко

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания COVID-19.

 
ForUm

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