Следователи Теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении полицейскому батальона патрульной полиции города Белая Церковь Киевской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, ночью 28 октября 2021 полицейский завозил домой товарища, с которым они вместе отдыхали. Превысив скорость, патрульный не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

В результате ДТП его 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу, где на следующий день скончался.

Правоохранитель подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.