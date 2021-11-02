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Американская газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые  подтверждают, что Россия якобы сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

«Новые коммерческие фотографии, сделанные спутником в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной», - пишет издание.

При этом в статье отмечается, что снимки, которые якобы свидетельствуют о наращивании Россией танков, самоходных орудий и воинского персонала, были сделаны в районе российского города Ельни, находящегося в Смоленской области, граничащей с Беларусью, передает Интерфакс.

Издание сообщает, что войска, включающие 1-ю гвардейскую танковую армию, якобы начали перебазироваться в этот район конце сентября из других российских регионов.

Между тем, согласно анализу британского издательства Jane's, на который ссылается Politico, 4-я танковая дивизия России якобы была переброшена в районы Брянска и Курска.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают «наращивание Россией войск на границе с Украиной» после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», что вызывает обеспокоенность.

Министерство обороны Украины опровергло эту информацию, указав, что по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована.
ForUm

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