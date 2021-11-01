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Госэкоинспекция направила претензию «АК «Киевводоканал» относительно возмещения более 24 миллионов гривен ущерба, нанесенного окружающей среде в результате забора вод из артезианских скважин без специального разрешения.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«Такая сумма ущерба была рассчитана в результате внеплановой проверки, которая проводилась на предприятии в начале октября. Тогда инспекторы обнаружили ряд нарушений. Среди них – забор подземных вод из артезианских скважин без специального разрешения на пользование недрами. Предприятие исчерпало около 18,6 миллионов кубометров воды. Такое хаотическое водопользование без разрешительных документов приводит к истощению подземных водоносных горизонтов, и как следствие – усилению дефицита ресурса», - заявил чиновник.

Он добавил, что «АК «Киевводоканал» в течение месяца может возместить сумму ущерба добровольно. В случае отказа Госэкоинспекция будет обращаться в суд.

Кроме того, 29 октября Госэкоинспекция начала еще одну проверку предприятия – по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
ForUm

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