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НКРЭКУ на своем заседании приняла постановление «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141» и установить Обществу тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 2022 год размере 30,384 грн/м³ с НДС.

В результате НКРЭКУ скорректировала тарифы для 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотвод, сообщила пресс-служба Киевводоканала.

Расчет тарифов производится в соответствии с постановлением НКРЭКУ от 10.03.2016 № 302 Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, с учетом изменений к нему, а также в соответствии с Процедурой установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, утвержденной постановлением НКРЭКУ от 24.036 .

Просмотр тарифов обусловлен:

- увеличением затрат на электроэнергию;

- увеличением расходов на теплоэнергию;

- увеличением затрат на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем;

- увеличением расходов на налоги и сборы в связи с подписанием резидентом 20.12.2021 Закона Украины «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».

Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них:

- централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС;

- централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС.

Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб. м холодной воды поднимутся на 32,50 грн.

 
ForUm

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