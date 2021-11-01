По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.
Самым теплым днем было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8°С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до -2,4°С.
На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы. В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений.
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