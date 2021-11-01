также в разделеСтолица
В «Жулянах» у пяти человек обнаружили фейковые COVID-сертификаты 8
В Киеве за сутки обнаружили 495 больных COVID-19. Умерли 39 человек 9
С 1 ноября в Киеве вводят единый скоростной режим 40
В Киеве горела квартира, есть погибший 14
В аэропорту «Борисполь» у пассажиров обнаружили поддельные COVID-сертификаты 42
На НСК «Олимпийский» в Киеве откроют пункт вакцинации 9
В Киеве – 1616 новых больных COVID-19, умерли 46 человек 8
Госкомиссия установила в Киеве «красную» зону 47
Школа на дистанционке, транспорт – с сертификатом: Киев вводит строгие ограничения 538
Кличко просит Кабмин ввести «красную зону» в Киеве 18
Киев – на пороге «красной зоны», комиссия соберется завтра 26
Мошенники пытались продать участок земли в Киеве за $1 млн 13
В Киеве – 1451 новый случай COVID-19 за сутки. 39 человек умерли 18
Кличко показал видео из реанимации киевской COVID-больницы 37
В Киеве задержали парней, поджигавших авто «по заказу» 61
НБУ отсудил гостиницу «Салют» в Киеве 29
В Киеве за сутки – 1416 новых больных COVID-19. 54 человека умерли 15
Киеву придется выкупить цех «Большевика» у победителя аукциона 25

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.

Самым теплым днем ​​было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8°С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась к утру до -2,4°С.

На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы. В рейтинге самых сухих октябрь этого года в столице был третьим с 1891 года наблюдений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги