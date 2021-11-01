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Явка на выборах мэра Харькова по данным ОПОРЫ, составила 28,6%, сообщается на странице сети.

«Явка на внеочередных выборах харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28,6% (погрешность – 1,1%)», - говорится в сообщении.

В 2015 году на местных выборах по состоянию на это время явка составляла 45,5% избирателей.

Глава Харьковской ТИК Елена Матвиенко сообщила, что на внеочередных выборах городского головы в Харькове явка составила 28,29%, передает Суспільне.

По ее словам, на 605 избирательных участках Харькова проголосовали 288 336 человек.

В список избирателей в Харькове включено 1 млн 19 тыс. 175 человек.

Выборы мэра в Харькове проходили 31 октября. На кресло мэра претендовали 10 кандидатов.
ForUm

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