В Черновцах реанимации всех госпитальных баз города, где лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В ведомстве добавили, что больных много и в отделениях городских медицинских учреждений.

«За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число», — сказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

По его словам, зафиксировано 16 летальных исходов.

«Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от недуга. Следует помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь», — сказал он.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 430 человек, зафиксировано 336 летальных исходов, 5269 пациентов выздоровели. За сутки проведено более 97 тысяч тестирований на ковид.