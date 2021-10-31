также в разделеОбщество
Получить COVID-сертификат в «Дие» стало проще 10
С 1 ноября вступают в силу новые правила дорожного движения 26
Житель Ривного купил COVID-сертификат в Telegram: ему грозит тюрьма 8
Более половины областей Украины - в «красной» зоне 14
На востоке Украины прошли боевые учения 13
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса: за сутки более 177 тысяч 11
На Херсонщине запустили мобильный COVID-госпиталь 9
В Украине еще 17 430 новых COVID-случаев 15
За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 750 нарушений «тишины» 22
Украина перешла на зимнее время 27
Американский эсминец USS Porter зашел в Черное море 145
Во время выборов в Харькове будут вакцинировать избирателей 19
Полиция купила поддельный COVID-сертификат на имя Савика Шустера 81
Потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 30% 44
Телеведущий Савик Шустер заболел на COVID-19 57
Эсминец США направляется в Черное море 11
Сегодня в красную зону вошли еще 7 областей 32
За день впервые сделали более 300 тысяч COVID-вакцин 17

В Черновцах реанимации всех госпитальных баз города, где лечат больных коронавирусом, загружены на 100%.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В ведомстве добавили, что больных много и в отделениях городских медицинских учреждений.

«За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число», — сказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

По его словам, зафиксировано 16 летальных исходов.

«Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от недуга. Следует помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь», — сказал он.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 430 человек, зафиксировано 336 летальных исходов, 5269 пациентов выздоровели. За сутки проведено более 97 тысяч тестирований на ковид.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6701 грн.
4
Теги