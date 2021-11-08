У белки, которая накануне искусала двух человек в Черновцах, обнаружили бешенство, сообщила пресс-служба горсовета.
Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска является улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко.
В связи с карантином предпримут следующие мероприятия:
- обследование и прививка животных с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства;
- проведут вынужденную дезинфекцию в районе отлова и передержки белки (конный двор);
Относительно белки животное умерло, а пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.
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