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У белки, которая накануне искусала двух человек в Черновцах, обнаружили бешенство, сообщила пресс-служба горсовета.

Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска является улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко.

В связи с карантином предпримут следующие мероприятия:

  • обследование и прививка животных с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства;
  • проведут вынужденную дезинфекцию в районе отлова и передержки белки (конный двор);

Относительно белки животное умерло, а пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.  
ForUm

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