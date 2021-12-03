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Служба безопасности Украины разоблачила мощную «ботоферму» в Черновцах. Дельцы специализировались на «выращивании» бот-аккаунтов в социальных сетях, которые они продавали на черном рынке. По имеющейся информации, злоумышленники создали и раскрутили более 20 тыс. ботов, сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники установили, что большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также верифицированы в соцсетях – с использованием поддельных паспортов граждан Украины.

Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства «антивакцинаторских» настроений.

По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении, где базировалась «ботоферма», правоохранители обнаружили и изъяли:

  • компьютерную технику;
  • специальное программное обеспечение;
  • почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских;
  • более 4 тыс. платежных карт украинских банков.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Черновицкой области совместно с отделом противодействия киберпреступлениям Нацполиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры.
ForUm

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