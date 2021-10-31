также в разделеОбщество
На Херсонщине запустили мобильный COVID-госпиталь 8
За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 750 нарушений «тишины» 17
Украина перешла на зимнее время 13
Американский эсминец USS Porter зашел в Черное море 121
Во время выборов в Харькове будут вакцинировать избирателей 19
Полиция купила поддельный COVID-сертификат на имя Савика Шустера 72
Потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 30% 43
Телеведущий Савик Шустер заболел на COVID-19 56
Эсминец США направляется в Черное море 11
Сегодня в красную зону вошли еще 7 областей 31
За день впервые сделали более 300 тысяч COVID-вакцин 16
Cнова более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки 57
ОБСЕ на Донбассе зафиксировала обстрелы и взрывы 13
29 октября. Картина дня 15
В Госэкоинспекции рассказали, когда разрешено сжигать траву 40
Украина переходит на зимнее время: в УЗ рассказали, как будут курсировать поезда 29
Надежде Савченко вручили подозрение 69
В «Дие» появится Military ID для призывников 16

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 430 человек, зафиксировано 336 летальных исходов, 5269 пациентов выздоровели. За сутки проведено более 97 тысяч тестирований на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на утро воскресенья, 31 октября.

Заболеваемость ковидом в Украине продолжает стремительно расти. Днем ранее зафиксировали один из самых высоких показателей суточной заболеваемости с начала пандемии - 26 198 случаев.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых (2 дозы) за сутки в регионах:

  • г. Киев - 443/3529
  • Винницкая - 363/1122
  • Волынская — 317/752
  • Днепропетровская - 1141/2870
  • Донецкая - 436/1544
  • Житомирская - 1166/922
  • Закарпатская - 181/523
  • Запорожская - 657/1597
  • Ивано-Франковская - 582/719
  • Киевская - 578/2267
  • Кировоградская - 177/921
  • Луганская - 204/627
  • Львовская - 1040/2680
  • Николаевская - 939/1083
  • Одесская - 1521/4500
  • Полтавская - 364/1365
  • Ровенская - 412/1472
  • Сумская - 1176/681
  • Тернопольская - 480/1264
  • Харьковская - 1934/7124
  • Херсонская - 918/2320
  • Хмельницкая - 958/882
  • Черкасская - 275/1720
  • Черновицкая - 487/1169
  • Черниговская - 681/861

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 922 302 человека, из них 2 436 213 выздоровело, летальных исходов - 67 729.

Напомним, потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 30%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги