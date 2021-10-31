За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 430 человек, зафиксировано 336 летальных исходов, 5269 пациентов выздоровели. За сутки проведено более 97 тысяч тестирований на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на утро воскресенья, 31 октября.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых (2 дозы) за сутки в регионах:
- г. Киев - 443/3529
- Винницкая - 363/1122
- Волынская — 317/752
- Днепропетровская - 1141/2870
- Донецкая - 436/1544
- Житомирская - 1166/922
- Закарпатская - 181/523
- Запорожская - 657/1597
- Ивано-Франковская - 582/719
- Киевская - 578/2267
- Кировоградская - 177/921
- Луганская - 204/627
- Львовская - 1040/2680
- Николаевская - 939/1083
- Одесская - 1521/4500
- Полтавская - 364/1365
- Ровенская - 412/1472
- Сумская - 1176/681
- Тернопольская - 480/1264
- Харьковская - 1934/7124
- Херсонская - 918/2320
- Хмельницкая - 958/882
- Черкасская - 275/1720
- Черновицкая - 487/1169
- Черниговская - 681/861
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 922 302 человека, из них 2 436 213 выздоровело, летальных исходов - 67 729.
Напомним, потребление кислорода в COVID-больницах выросло на 30%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время