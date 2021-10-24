Актер Алек Болдуин пришел на частное поминальное мероприятие, организованное в память об украинке Галине Гатчинс, которой он случайно нанес смертельное ранение на съемочной площадке, сообщает издание The New York Post.
"Алек Болдуин посетил частное мероприятие в память о 42-летней женщине-операторе, которую актер случайно застрелил из реквизитного оружия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мероприятие прошло в пятницу в городе Санта-Фе, на нем присутствовали вдовец и сын Галины Гатчинс.
Ранее сообщалось, что Болдуин заявил, что полностью сотрудничает со следствием и предложил помощь семье Хатчинс.
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