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В Харькове на избирательных участках заработают пункты вакцинации. Жители смогут получить прививку от коронавируса в 41 таком пункте.

Отмечено, что пункты вакцинации будут работать на избирательных участках, расположенных в школах.

Так, получить прививку желающие смогут с 9:00 до 18: 00.

Известно, что иммунизация будет проводиться вакцинами Coronavac, Pfizer и AstraZeneca.

"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких", - говорится в сообщении.

Напомним, завтра 31 октября харьковчане будут избирать мэра, за кресло главы города будут бороться 10 кандидатов.
ForUm

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