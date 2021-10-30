За последний месяц потребление кислорода в больницах для лечения пациентов с коронавирусом выросло на 30%. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Если в среднем мы использовали 4-5 тысяч баллонов, то сейчас это 7 тысяч, и по тоннам тоже большие цифры", – рассказал замминистра.

Комментируя сообщения о нехватке кислорода в больницах, он посоветовал сообщать об этом на горячую линию Минздрава, которая работает круглосуточно.

"Сейчас в больницах достаточное количество баллонов и есть механизм экстренной доставки кислорода", - заверил Кузин.

На днях глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что один из двух остановленных производителей кислорода уже завершил регламентные работы и начинает отпускать кислород.

В Красную зону карантина, который действует из-за эпидемии коронавируса, ввели еще в семи областях.