В Борисполе Киевской области владелец легкового автомобиля и его приятель-пассажир обнаружили под дном машины предмет, похожий на гранату Ф1, сообщает пресс-служба полиции Киевской области,
Взрывопасный предмет обнаружили у переднего колеса.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, оперативники и руководство Бориспольского районного управления полиции, работники взрывотехнической службы и патрульные. Каких-либо угроз жизни и здоровью граждан нет.
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