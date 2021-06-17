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В Борисполе Киевской области владелец легкового автомобиля и его приятель-пассажир обнаружили под дном машины предмет, похожий на гранату Ф1, сообщает пресс-служба полиции Киевской области,

Взрывопасный предмет обнаружили у переднего колеса.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, оперативники и руководство Бориспольского районного управления полиции, работники взрывотехнической службы и патрульные. Каких-либо угроз жизни и здоровью граждан нет.

 
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