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В международном аэропорту «Борисполь» открылся пункт массовой вакцинации от СOVID-19, сообщает пресс-служба аэропорта.

«С 9 августа в аэропорту «Борисполь» можно сделать прививку от СOVID-19. Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже, ежедневно с 9:00 до 15:00. Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Пункт открыли согласно решению МОЗ Украины. Вакцинацию проводит бригада КНП «Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи».

Телефон для справок: +38 063 980-67-49.
ForUm

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