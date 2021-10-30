В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 317 209 человек. Это самый большой показатель с начала вакцинальной кампании в стране.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера первую дозу вакцины получили 232 698 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 84 511.

Отмечено, что по состоянию на сегодня, в Украине уже иммунизировано 10 022 978 человек.

Из которых получили первую дозу вакцины - 10 022 976 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 7 377 032 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в Украине уже проведено 17 400 008 прививок.

В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 26 198 человек, зафиксирован 541 летальный случай, 9449 пациентов выздоровели. За сутки проведено более 144 тысяч тестов на ковид.