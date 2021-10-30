За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 26 198 человек, зафиксирован 541 летальный случай, 9449 пациентов выздоровели. За сутки проведено более 144 тысяч тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на утро субботы, 30 октября.

Это один из самых больших показателей с начала эпидемии. Днем ранее в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания – 26 870.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых (2 доза) за сутки в регионах:

г. Киев - 1455/6088

Винницкая - 623/2926

Волынская - 652/1810

Днепропетровская - 2280/7001

Донецкая - 1172/3440

Житомирская - 1002/2545

Закарпатская - 277/1856

Запорожская - 1352/3948

Ивано-Франковская - 760/2826

Киевская - 952/3510

Кировоградская - 199/1493

Луганская - 592/1719

Львовская - 1880/6516

Николаевская - 754/2318

Одесская - 1973/8193

Полтавская - 1078/3082

Ровенская - 998/1927

Сумская - 1612/2673

Тернопольская - 609/1627

Харьковская - 1455/8808

Херсонская - 1124/2712

Хмельницкая - 1150/2031

Черкасская - 661/2209

Черновицкая - 684/1305

Черниговская - 904/1948

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 904 872 человека, из них 2 430 944 выздоровело, летальных исходов — 67 393.

За последние сутки привиты против ковида (первая и вторая дозы) более 317 тысяч человек, что является рекордным. С начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 10 022 976 человек, обе дозы - 7 377 032 человека.

Напомним, Украину оставили в списке стран, безопасных для путешествий в ЕС.