За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 26 198 человек, зафиксирован 541 летальный случай, 9449 пациентов выздоровели. За сутки проведено более 144 тысяч тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на утро субботы, 30 октября.
Это один из самых больших показателей с начала эпидемии. Днем ранее в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания – 26 870.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых (2 доза) за сутки в регионах:
- г. Киев - 1455/6088
- Винницкая - 623/2926
- Волынская - 652/1810
- Днепропетровская - 2280/7001
- Донецкая - 1172/3440
- Житомирская - 1002/2545
- Закарпатская - 277/1856
- Запорожская - 1352/3948
- Ивано-Франковская - 760/2826
- Киевская - 952/3510
- Кировоградская - 199/1493
- Луганская - 592/1719
- Львовская - 1880/6516
- Николаевская - 754/2318
- Одесская - 1973/8193
- Полтавская - 1078/3082
- Ровенская - 998/1927
- Сумская - 1612/2673
- Тернопольская - 609/1627
- Харьковская - 1455/8808
- Херсонская - 1124/2712
- Хмельницкая - 1150/2031
- Черкасская - 661/2209
- Черновицкая - 684/1305
- Черниговская - 904/1948
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 904 872 человека, из них 2 430 944 выздоровело, летальных исходов — 67 393.
За последние сутки привиты против ковида (первая и вторая дозы) более 317 тысяч человек, что является рекордным. С начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 10 022 976 человек, обе дозы - 7 377 032 человека.
Напомним, Украину оставили в списке стран, безопасных для путешествий в ЕС.
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