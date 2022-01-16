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Госспецсвязи совместно с СБУ и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти, состоявшуюся в ночь на 14 января.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины в Телеграме.

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве.

Ее цель – не только запугать общество, а дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о «сливе» персональных данных украинцев.

Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года, отмечается в сообщении.

В Минцифры отмечают, что украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника.

Как сообщал Укринформ, в ночь с 13 на 14 января хакеры массово атаковали украинские правительственные сайты. В частности, речь идет о веб-ресурсах Минобразования, МИД, Минмолодежьспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минэкологии, ГСЧС, Госказначейства и т.д.
ForUm

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