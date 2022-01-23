Минцифры в ближайшее время запустит в приложении "Дія" услугу "єЗахист". Как пишет Рупор, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу "єЗахист" в приложении "Дія". Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация про него", - сообщил министр.

По его словам, следующим шагом будет запуск сервиса, с помощью которого каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет его данные в реестре.

Федоров напомнил, что Минцифры уже два года работает над запуском цифровых услуг.

"Первое, с чего мы начали роботу, - вопросы кибербезопасности и защита данных. Мы сделали и делаем все для того, чтобы пользователи сервисов Минцифры были в безопасности", - заверил он.

Федоров отметил, что хотя специалисты всегда сталкивались с заголовками вроде "данные украинцев слиты в сети", однако сейчас такие новости "воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины".

В связи с этим министр объяснил, что приложение "Дія" не сохраняет персональные данные пользователей.

"Поэтому, когда вы авторизуетесь в "Дії", документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново. Приложением пользуются 13,7 млн украинцев. Порталом же пользуются почти 13 млн украинцев. И, конечно, каждая такая новость вызывает вопросы и тревогу", - добавил Федоров.

Он напомнил, что уже неделю "разгоняется" новость о продаже персональных данных якобы из "Дії" 2 млн украинцев.

"Мы активно изучаем все кейсы, это оказываются скомплектованные данные из разных источников, которых ранее было море в сети, часто из одного популярного банка. Это было еще до старта работы Минцифры и создания "Дії". Мы как раз и начали работать над всеми теми случаями. Мы блокируем такие ресурсы и находим ресурсы инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем", - заверил министр.