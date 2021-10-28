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Государственная комиссия решила установить с полуночи 1 ноября 2021 «красный»уровень эпидемической опасности на территории города Киева, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

«Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий», - напомнил он.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Ранее о вводимых ограничениях сообщил мэр Виталий Кличко.

Так, только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, отели, учреждения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управление пенсионного фонда, а также проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры. Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме.

Общественный транспорт будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей.
ForUm

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