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С 1 ноября Киев вводит строгие ограничения, поскольку по критериям достиг показателей красной зоны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время срочного онлайн-брифинга.

«Решение об отнесении города или региона в красную зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение. Но хочу заявить, что столица в рамках своих полномочий вводит строгие ограничения, о которых мы заявляли ранее», – сказал Кличко.

Внедрят строгие ограничения в Киеве с понедельника, 1 ноября.

Мэр напомнил, что речь идет о следующих ограничениях: только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, отели, учреждения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управление пенсионного фонда, а также проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры. Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: с первого до одиннадцатого класса. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Это решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила «красной зоны» – при условии вакцинации 100 процентов персонала заведений.

«Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей, – подчеркнул Кличко. – Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем: вакцинируйтесь!» – подчеркнул Кличко.
ForUm

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