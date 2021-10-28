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Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов. Об этом сообщила спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук.

В частности:

Проекта постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия и распространению Covid-19, которое предусматривает допуск в помещения парламента только с подтвержденной вакцинацией или с действительным ПЦР-тестом.

Законопроектов:

№6121 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 по усовершенствованию системы управления сферой здравоохранения;

№5694 о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;

№4542 о внесении изменений в закон «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами.

А также другие вопросы повестки дня.
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