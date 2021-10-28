С начала этого года сотрудники спецслужбы предотвратили рейдерский захват 8 стратегических предприятий Украины. При этом 50 объектам недвижимости восстановлено право государственной собственности, сообщил пресс-центр СБУ.

В целом за 9 месяцев этого года, усилиями СБУ бюджету Украины не допущен экономический ущерб на 43 млрд грн. Это удалось сделать путем работы на опережение – когда сотрудники спецслужбы предотвратили преступление и раскрыли его на этапе «подготовки».

Так, в начале этого года по материалам СБУ суд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление». Было установлено, что служащие ООО «ПрикарпатЗападТранс» на основании заведомо подложных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

В Днипре СБУ остановила деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в 800 миллионов гривен. Организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб госбюджету в особо крупных размерах.

Также сотрудники спецслужбы разоблачили крупнейшую в истории Украины криптоферму: изъято около 5 тыс. единиц компьютерной техники. Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО «Винницаоблэнерго». Чтобы скрыть свою деятельность они использовали условные средства учета потребления электрической энергии. По предварительным выводам специалистов, сумма ущерба от такой деятельности может составить более 10 млн грн.

Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» и сообщили о подозрении 5 гражданам РФ, которые организовали закупки угольной продукции у так называемых «Л/ДНР».

Кроме того, пресечено незаконное использование имущества ПАО «Мотор Сич» стоимостью 18 млрд грн.

В целом, по инициативе СБУ, были введены экономические санкции в отношении 1006 юридических и 640 физических лиц.