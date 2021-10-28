В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1451 больного коронавирусом. 39 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1451 подтвержден случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 39 человек. Всего за период пандемии в Киеве 6030 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 255 788», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 173 больных коронавирусом и 325 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 317 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 227 651 житель столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 251, в Дарницком – 198, и в Днепровском районе – 195 случаев», – отметил Виталий Кличко.