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В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег «в конвертах».

Об этом сообщил в комментарии журналистам директор бюро Артем Сытник, передает Укринформ.

«Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка», – сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, член депутатской группы «За будущее» Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции «Слуга народа» получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
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