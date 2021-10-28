В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег «в конвертах».

Об этом сообщил в комментарии журналистам директор бюро Артем Сытник, передает Укринформ.

«Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка», – сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, член депутатской группы «За будущее» Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции «Слуга народа» получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.