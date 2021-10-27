Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что поставка турецких беспилотников Bayraktar TB2 в Украину может привести к дестабилизации ситуации на Донбассе.
«У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в этом случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставка таких видов вооружений украинским военным может потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии столкновения», – цитируют российские информагентства заявление Пескова, сделанное 27 октября.
Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных.
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