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В районе проведения Операции объединенных сил Операция объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-беспилотного комплекса «Байрактор», сообщил Генштаб ВСУ.

С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое  военнослужащих Вооруженных сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты  не реагировали.

С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего ВСУ был применен «Байрактар». Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
ForUm

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