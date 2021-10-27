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Следователи сообщили двум молодым людям о подозрении за поджоги автомобилей в Дарницком районе Киева.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, 21-летний правонарушитель вместе с сообщником таким образом решил заработать деньги, получив «заказ» через телеграмм-канал. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители задержали мужчину, бросившего в дом заместителя руководителя Офиса президента коктейль Молотова.

В ходе расследования уголовного производства полицейские установили, что к преступлению причастны двое фигурантов, которым сообщено о подозрении в совершении умышленного поджога имущества чиновника.

«Один из фигурантов в начале октября текущего года вместе с еще одним сообщником совершил поджог двух автомобилей «Шкода» в Дарницком районе столицы. В ночное время суток 21-летний правонарушитель и его знакомый подожгли транспортные средства и совершили видеофиксацию преступления, чтобы переслать заказчику и получить деньги за «работу». Злоумышленники объяснили, что им неизвестны мотивы заказчиков», - сообщили в полиции.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следователи процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех лиц, причастных к преступлениям.
ForUm

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