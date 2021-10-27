Следователи ГБР сообщили о подозрении двум полицейским патрульной полиции Черниговщины. Они оставили без помощи полицейского, убитого подростками, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Ночью 2 октября 2021 года рядом с одним из супермаркетов в Чернигове между группой молодых людей и двумя находившимися в отпуске полицейскими возник конфликт.

Завязалась потасовка, в результате которой один правоохранитель погиб, а другой попал в больницу.

Патрульных подозревают в заведомом оставлении без помощи лицо, которое находилось в опасном для жизни состоянии и было лишено возможности принять меры к самосохранению и имело возможность оказать ему помощь, повлекшую смерть лица (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Дело в отношении подростков расследует Национальная полиция. Досудебное следствие продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ДБР.