Следователи ГБР сообщили о подозрении двум полицейским патрульной полиции Черниговщины. Они оставили без помощи полицейского, убитого подростками, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.
Ночью 2 октября 2021 года рядом с одним из супермаркетов в Чернигове между группой молодых людей и двумя находившимися в отпуске полицейскими возник конфликт.
Завязалась потасовка, в результате которой один правоохранитель погиб, а другой попал в больницу.
Патрульных подозревают в заведомом оставлении без помощи лицо, которое находилось в опасном для жизни состоянии и было лишено возможности принять меры к самосохранению и имело возможность оказать ему помощь, повлекшую смерть лица (ч. 3 ст. 135 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.
Дело в отношении подростков расследует Национальная полиция. Досудебное следствие продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ДБР.
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