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Мошенники создали фейковое приложение «Дия» для Android, чтобы создавать поддельные COVID-сертификаты и паспорта для несовершеннолетних.

Об этом сообщил министр цифровых трансформаций Михаил Федоров.

«Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайне стиле «Дии», которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же, документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные «сервисы», будьте осторожны, можно попасть под статью «подделка документов», - написал он.

Федоров сообщил, что «поставил задачу команде разработать новый электронный документ «паспорт заключенного», организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками».  
ForUm

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