На территориях Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей с полуночи 30 октября установлен красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 27 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«В соответствии с оценкой индикаторных показателей по определению уровня эпидемической опасности мы фиксируем, что по состоянию на 27 октября в указанных регионах были превышены признаки эпидемической опасности по двум показателям. А именно, по выявлению случаев инфицирования. А также превышение показателя количества госпитализированных пациентов за последние семь дней», - отметил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кроме того, он добавил, что на территории Житомирской области также превышен показатель загруженности коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения.

Таким образом, по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено установить с 00:00 30 октября 2021 г. красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской области.

В регионах будут применяться ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для данного уровня эпидемической опасности.

Главам ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер.

Напомним, «красный» уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей.

Министр Виктор Ляшко напомнил, что по опыту весенней волны пандемии COVID-19 средний срок пребывания региона в «красной» зоне составлял 37 дней.