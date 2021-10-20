Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду приняла решение отнести Сумскую область к «красной» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19 с субботы, 23 октября. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного»уровня эпидемической опасности», - написал Немчинов.

Напомним, ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области с 15 октября, а с 18 октября - на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

С 23 сентября «желтый» уровень эпидемической опасности был установлен на всей территории Украины.

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания COVID-19, из них 5 468 человек госпитализированы, выздоровело 7 605 человек, 495 умерло.