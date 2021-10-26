В «красный» уровень эпидемической опасности по COVID-19 войдут 13 областей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник.

«Сегодня в Ривненской и Николаевской областях введен «красный» уровень эпидпасности. На ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в «красную» зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Также «красный» уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. Это уже будет 13 областей в «красном» уровне эпидпасности», - приводит слова Ляшко Интерфакс-Украина.

Министр напомнил, что по опыту весенней волны пандемии COVID-19 средний срок пребывания региона в «красной» зоне составлял 37 дней.