Ощадбанк сообщает о подаче заявления в высшую судебную инстанцию ​​Франции – Кассационный суд – с апелляцией по вынесенному в марте 2021 года решению Апелляционного суда Парижа, которое отменяло арбитражное решение 2018 года о возмещении Российской Федерацией в пользу Ощадбанка около 1,4%. Ущерб Ощадбанка, о котором идет речь, нанесен вследствие противоправного завладения инвестициями банка в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Ощадбанк уверен, что Кассационный суд Франции признает и исправит очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа. Тем самым он возобновит действие арбитражного решения против Российской Федерации, в котором говорится о компенсации Ощадбанку значительных потерь, возникших из-за недопустимых действий и пренебрежения законами со стороны Российской Федерации.

«Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные Российской Федерацией активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложный ход и беспрецедентный характер этого дела, Ощад будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований», – прокомментировал представление заявления председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

В марте 2021 г. Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов.

26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка — взыскать с Российской Федерации убытки, понесенные банком вследствие аннексии Крыма, в размере 1,3 млрд долларов.

Российский минюст заявил, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Решение международного инвестиционного арбитражного суда в споре между Ощадбанком и Россией, принятое в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.