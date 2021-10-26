также в разделеОбщество
«Цветы Украины» просят суд отменить предписание о прекращении строительных работ 5
ГБР разоблачило полицейского, продававшего оружие криминалитету 9
Аксенов назвал решение суда по скифскому золоту «фиговым листком» 34
В Украине запустили реестр педофилов 12
Шмыгаль приехал в центр массовой вакцинации в Кропивницком 12
СБУ: Чиновники КГГА украли 12 млн, предназначенных на цифровую трансформацию 12
Суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины 323
Шкарлет сдал экзамен по украинскому языку 14
СМИ: Ряд фигурантов санкций СНБО успели скрыть свои активы до подписания указов Зеленским 13
13 областей войдут в «красную» зону 79
Суд арестовал украденные Мартыновым в Конча-Заспе земли, на которых строится элитный поселок Big Kozin 63
Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября 64
25 октября. Картина дня 20
Украина получит холодильников на $2,8 млн для COVID-вакцин 14
На киевском автовокзале тоже открылся пункт вакцинации 13
В Украине по запросу США блокировали механизм легализации доходов хакеров 19
В Украине создали фейковую «Дию» для «клепания» COVID-сертификатов 40
Подозреваемый в убийстве лося браконьер умер во время побега от полиции 26

Ощадбанк сообщает о подаче заявления в высшую судебную инстанцию ​​Франции – Кассационный суд – с апелляцией по вынесенному в марте 2021 года решению Апелляционного суда Парижа, которое отменяло арбитражное решение 2018 года о возмещении Российской Федерацией в пользу Ощадбанка около 1,4%. Ущерб Ощадбанка, о котором идет речь, нанесен вследствие противоправного завладения инвестициями банка в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Ощадбанк уверен, что Кассационный суд Франции признает и исправит очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа. Тем самым он возобновит действие арбитражного решения против Российской Федерации, в котором говорится о компенсации Ощадбанку значительных потерь, возникших из-за недопустимых действий и пренебрежения законами со стороны Российской Федерации.

«Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные Российской Федерацией активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложный ход и беспрецедентный характер этого дела, Ощад будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований», – прокомментировал представление заявления председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

В марте 2021 г. Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов.

26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка — взыскать с Российской Федерации убытки, понесенные банком вследствие аннексии Крыма, в размере 1,3 млрд долларов.

Российский минюст заявил, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Решение международного инвестиционного арбитражного суда в споре между Ощадбанком и Россией, принятое в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги