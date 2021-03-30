Сегодня парижский апелляционный суд отклонил Решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова.

«Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах», - говорится в заявлении банка.

Банк планирует немедленно обжаловать это решение.

«При вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда», - отметили в банке.

Ощадбанк остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения парижского апелляционного суда перед Верховным Судом.

«Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по возмещению Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делам с участием Российской Федерации», - резюмировали в пресс-службе.

26 ноября 2018 года Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации за убытки, понесенные вследствие оккупации Крыма.

12 октября подконтрольная Игорю Коломойскому компания ИКБ-Инвест обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которое разрешило Ощадбанку получить $1,1 млрд от Международного коммерческого арбитража.