Українцям пояснили, які долари можуть не прийняти до обміну

В Україні всі справжні доларові банкноти, випущені з 1914 року, залишаються чинним платіжним засобом і підлягають обміну. Відмовляти у прийомі купюр лише через рік їхнього випуску банки та обмінники не мають права. Про це йдеться у роз'ясненні державного "Ощадбанку".

У банку пояснили, що на українському валютному ринку "старими" часто називають долари, випущені до появи оновлених банкнот із синьою захисною стрічкою. Зокрема, йдеться про купюри зразків 1996–2013 років, які іноді називають "білими".

Водночас в банку наголошують, що такі банкноти не втратили своєї вартості. Відповідно до правил Федеральної резервної системи США, усі доларові купюри, випущені з 1914 року, залишаються законним платіжним засобом і не мають терміну дії.

Згідно з нормами Національного банку України (НБУ), обмін американської валюти має здійснюватися без відмови. У клієнтів повинні прийняти купюри, якщо вони справжні (перевірені на валютному детекторі) і не мають суттєвих ушкоджень. Для такого обміну підходять навіть банкноти, які мають незначні потертості, невеликі плями чи штампи.

Водночас порушенням правил валютного обміну вважаються:

відмова приймати справжні "старі" долари;

встановлення окремого, заниженого курсу для таких купюр;

стягнення додаткової комісії за їх обмін.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.