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В воскресенье, 24 октября, возле входа в одно из общежитий в городе Люблин (юго-восток Польши) найден мертвым 22-летний студент из Украины.

Причиной смерти гражданина Украины является падение с высоты, сообщает Укринформ со ссылкой на Lublin112.pl.

Как сообщается, полиция и спасатели, прибывшие на место происшествия, после семи часов утра (по местному времени) зафиксировали смерть мужчины. Тело погибшего лежало на крыше над дверью при входе в общежитие.

Предварительный осмотр тела умершего исключил участие третьих лиц в его смерти. Причиной смерти является падение с высоты.

На сегодняшний день продолжается прокурорское следствие, которое должно установить все обстоятельства трагедии.
ForUm

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