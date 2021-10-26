В Украине среди вакцинированных против коронавируса зафиксировали 119 смертей, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

«119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи», - сказал он.

При этом, по словам министра, «эта цифра ни о чем». Он объяснил, что, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. По словам Ляшко, инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел по прививку, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее.

Он также затруднился ответить на вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека.

Ляшко отметил, что не возглавляет национальную комиссию по расследованию, но, если бы такой случай был, то ему бы доложили.

Напомним, профессор Сергей Дубров, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца заявил, что за восемь месяцев кампании вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано ни одной смерти, которая была бы связана с поствакцинальными осложнениями.